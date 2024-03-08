В Финляндии встревожены возможным исчезновением муниципалитета на границе с Россией

В Финляндии озабочены возможным исчезновением небольшого муниципалитета Виролахти с населением в три тысячи жителей, опустевшего после закрытия границы с Россией. Об этом сообщило местное издание Yle.

"Во время недели лыжных каникул на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. В течение часа мимо проезжает несколько машин. <…> Закрытая восточная граница стала последней каплей для экономики Виролахти", — говорится в материале.

Власти видят выход в слиянии с муниципалитетом Хамина (население 19,5 тысячи человек). Объединение не решит всех проблем, но позволит Виролахти развиваться, так как, по словам руководителя Департамента муниципалитетов и регионов Министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, приграничный регион важно поддерживать в динамичном состоянии.