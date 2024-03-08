В Финляндии встревожены возможным исчезновением муниципалитета на границе с Россией
Yle: Маленький финский Виролахти исчезает из-за закрытия границы с Россией
Пункт пропуска Ваалимаа на финско-российской границе. Обложка © ТАСС / AP / Heikki Saukkomaa
В Финляндии озабочены возможным исчезновением небольшого муниципалитета Виролахти с населением в три тысячи жителей, опустевшего после закрытия границы с Россией. Об этом сообщило местное издание Yle.
"Во время недели лыжных каникул на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. В течение часа мимо проезжает несколько машин. <…> Закрытая восточная граница стала последней каплей для экономики Виролахти", — говорится в материале.
Власти видят выход в слиянии с муниципалитетом Хамина (население 19,5 тысячи человек). Объединение не решит всех проблем, но позволит Виролахти развиваться, так как, по словам руководителя Департамента муниципалитетов и регионов Министерства финансов Минны-Марьи Йокинен, приграничный регион важно поддерживать в динамичном состоянии.
При этом высказываются опасения, что может повториться история с муниципалитетом Вехкалахти, который после объединения с Хаминой попросту исчез. Окончательное решение, быть или нет слиянию, советы Хамины и Виролахти примут в начале мая.
Напомним, что в ноябре 2023-го власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение соображениями нацбезопасности. Ограничение сохранится минимум до 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.