Финляндия пытается взыскать с России и «Газпрома» более 25 миллиардов евро по трём решениям международных арбитражей. Речь идёт о требованиях, связанных с прекращением поставок российского газа европейским потребителям, разбирательством вокруг нефтяной компании ЮКОС и претензиями украинского «Нафтогаза». При этом перспективы получить всю сумму остаются туманными: у российских должников, по оценке финской телерадиокомпании Yle, недостаточно активов в стране для покрытия таких требований.

Крупнейшая часть претензий — около 16,4 миллиарда евро — адресована «Газпром экспорту». Она связана с прекращением поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году. В июне 2024 года международный арбитраж обязал российскую компанию выплатить Uniper компенсацию за понесённые убытки.

Ещё почти 10 миллиардов евро пытаются взыскать непосредственно с российского государства. Люксембургская компания Yukos Capital требует около 4,3 миллиарда евро по делу об инвестициях в ЮКОС, а украинский «Нафтогаз» добивается выплаты 4,9 миллиарда евро на основании решения арбитража в Гааге от 2023 года.

Однако предъявление требований ещё не означает, что деньги удастся получить. По данным Yle, в Финляндии недостаточно российской недвижимости, денежных средств и других активов, которые можно было бы арестовать и реализовать для покрытия всей суммы.