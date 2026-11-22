Финляндия пытается взыскать с России и «Газпрома» более €25 млрд
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Финляндия пытается взыскать с России и «Газпрома» более 25 миллиардов евро по трём решениям международных арбитражей. Речь идёт о требованиях, связанных с прекращением поставок российского газа европейским потребителям, разбирательством вокруг нефтяной компании ЮКОС и претензиями украинского «Нафтогаза». При этом перспективы получить всю сумму остаются туманными: у российских должников, по оценке финской телерадиокомпании Yle, недостаточно активов в стране для покрытия таких требований.
Крупнейшая часть претензий — около 16,4 миллиарда евро — адресована «Газпром экспорту». Она связана с прекращением поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году. В июне 2024 года международный арбитраж обязал российскую компанию выплатить Uniper компенсацию за понесённые убытки.
Ещё почти 10 миллиардов евро пытаются взыскать непосредственно с российского государства. Люксембургская компания Yukos Capital требует около 4,3 миллиарда евро по делу об инвестициях в ЮКОС, а украинский «Нафтогаз» добивается выплаты 4,9 миллиарда евро на основании решения арбитража в Гааге от 2023 года.
Однако предъявление требований ещё не означает, что деньги удастся получить. По данным Yle, в Финляндии недостаточно российской недвижимости, денежных средств и других активов, которые можно было бы арестовать и реализовать для покрытия всей суммы.
Ранее Life.ru рассказывал, что финский суд неожиданно поставил на паузу новые аресты российской собственности. Апелляционный суд Хельсинки распорядился приостановить исполнительные действия до рассмотрения жалобы Москвы, однако уже замороженные активы пока остались под ограничениями. Теперь судьба российского имущества в Финляндии зависит от дальнейших судебных разбирательств.