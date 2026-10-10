Финляндия вооружит украинские F-16: Зеленский объявил о срочных поставках

Украина в ближайшие дни рассчитывает получить от Финляндии боеприпасы для истребителей F-16, которые используются в том числе для перехвата беспилотников. Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«В ближайшие дни получим амуницию для F-16. Это то, что сейчас обеспечивает сбитие реактивных «шахедов», — написал Зеленский.

По словам экс-юмориста, поставка станет частью финской поддержки противовоздушной обороны Украины. При этом он не уточнил, о каких именно боеприпасах идёт речь, каков их объём и сколько самолётов удастся ими обеспечить.

Во время переговоров Зеленский также рассказал Стуббу о последних российских ударах по украинским объектам. Отдельно собеседники обсудили доходы России от экспорта нефтепродуктов, которые, по мнению криворожского политика, могут направляться на финансирование боевых действий.

«Готовим встречи и координируем шаги, которые могут быть полезны в нынешних обстоятельствах», — добавил Зеленский.

Ранее Life.ru сообщал, что Финляндия согласовала 35-й пакет военной помощи Украине стоимостью около миллиона евро. В него включили только один вид военного имущества, который планировалось передать из запасов финских вооружённых сил. Этот пакет оказался самым небольшим по стоимости среди ранее объявленных Хельсинки.