«Пакет брать будете? Остался только маленький»: Финляндия отправила ВСУ крошечный пакетик военной помощи
Финляндия выделила Украине самый маленький пакет военной помощи на €1 млн
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Финляндия объявила о 35-м пакете военной помощи Украине стоимостью один миллион евро. Он стал самым маленьким из всех переданных Хельсинки. Об этом сообщило Минобороны республики.
В поставку входит продукция одного вида. Что именно получит Киев, ведомство не раскрывает. Сроки и способ доставки также сохраняются в тайне, как и при предыдущих отправках.
Общую стоимость предоставленного оборонного имущества финская сторона оценивает в 3,6 миллиарда евро. Прежде размер отдельных пакетов обычно составлял от 100 до 200 миллионов евро. Одним из наиболее дешёвых был 26-й, выделенный в 2024 году: его оценивали в 25 миллионов евро.
Москва считает, что передача вооружений мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. В Кремле подчёркивали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.
Ранее Финляндия утвердила 34-й пакет военной помощи Киеву примерно на 290 миллионов евро. Он стал вторым по стоимости за всё время. В него включили оборудование, которое украинская сторона запросила в срочном порядке, а также продукцию финской оборонной промышленности.
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