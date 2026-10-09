«Пакет брать будете? Остался только маленький»: Финляндия отправила ВСУ крошечный пакетик военной помощи

Финляндия объявила о 35-м пакете военной помощи Украине стоимостью один миллион евро. Он стал самым маленьким из всех переданных Хельсинки. Об этом сообщило Минобороны республики.

В поставку входит продукция одного вида. Что именно получит Киев, ведомство не раскрывает. Сроки и способ доставки также сохраняются в тайне, как и при предыдущих отправках.

Общую стоимость предоставленного оборонного имущества финская сторона оценивает в 3,6 миллиарда евро. Прежде размер отдельных пакетов обычно составлял от 100 до 200 миллионов евро. Одним из наиболее дешёвых был 26-й, выделенный в 2024 году: его оценивали в 25 миллионов евро.

Москва считает, что передача вооружений мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. В Кремле подчёркивали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

Ранее Финляндия утвердила 34-й пакет военной помощи Киеву примерно на 290 миллионов евро. Он стал вторым по стоимости за всё время. В него включили оборудование, которое украинская сторона запросила в срочном порядке, а также продукцию финской оборонной промышленности.