В финском Турку начали сдавать туристам коттедж с сауной, которым почти полвека пользовались российские дипломаты. Объявление об аренде объекта на острове Какскерра появилось на площадке Nettimökki.

Владелец недвижимости — Фонд культурного наследия Финляндии — решил сохранить отсылку к прошлому здания, назвав его «Виллой консульства». Бревенчатый дом площадью 53 квадратных метра недавно отремонтировали, оформив интерьер в стилистике 1970-х годов. В распоряжении отдыхающих три комнаты, четыре спальных места, электрическая сауна, собственный выход к морю и частный причал. Подключение к интернету не предусмотрено.

За отдых в выходные арендодатель просит €400, а за неделю — €820. Таким образом, при длительном размещении стоимость проживания начинается от €117 в сутки. Пока на странице объекта нет ни одного отзыва.

Напомним, сотрудники российского генконсульства бесплатно пользовались загородным жильём с 1974 года благодаря подарку местного предпринимателя Армаса Пуолиматки. Муниципалитет ежегодно перечислял фонду €10 тысяч за аренду недвижимости. Хотя соглашение было рассчитано до конца 2030-го, в июле 2023 года мэрия Турку объявила о его досрочном расторжении. Само дипломатическое представительство, работавшее в городе с 1967 года, закрылось 1 октября. Изначально постройку собирались снести, однако впоследствии от этой идеи отказались.

Тем временем, по оценке председателя общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко, Финляндия ежегодно недополучает около €1 млрд из-за исчезновения туристического потока из РФ. Особенно сильно пострадал бизнес на востоке и юго-востоке государства, где сократились доходы гостиниц, ресторанов и торговых предприятий.