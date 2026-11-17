Отказ Финляндии допустить российских фигуристов к участию в этапе международной серии Гран-при является проявлением неонацизма. Такую оценку действиям финских властей дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Знали, что наши едут за медалями, и не пустили. Неонацизм в полный рост», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что российские спортсмены не смогли попасть в Финляндию на соревнования, которые пройдут с 20 по 22 ноября в Хельсинки. Среди заявленных участников были чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также двукратный чемпион России Евгений Семененко.

Проблемы с поездкой возникли и у спортивной пары Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков. По данным РИА «Новости», большинство фигуристов уже вернулись к тренировкам на своих катках.

С 16 ноября Финляндия ужесточила правила въезда для граждан России, распространив ограничения в том числе на профессиональных спортсменов. Решение затронуло и атлетов, получивших нейтральный статус для выступлений на международных турнирах.

Ранее Life.ru сообщал, что российское посольство назвало ограничения Финляндии дискриминацией. Дипломаты подчеркнули, что подобные меры противоречат принципу деполитизации спорта и не смогут остановить возвращение российских атлетов на международную арену.