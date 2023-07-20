Регион

Уведомления отключены

20 июля, 08:19
5600

Мэрия финского Турку отобрала у генконсульства РФ коттедж на острове Какскерра

Мэрия города Турку на юго-западном побережье Финляндии отобрала у Генерального консульства России коттедж на острове Какскерра.

"Хорошее решение. Турку немедленно прекратит использование так называемого коттеджа в Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства", — написала мэр города Минна Арве в своём твиттере.

Градоначальник уточнила, что письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно.

Финляндия с 10 июля ужесточает правила въезда для россиян

Финляндия с 10 июля ужесточает правила въезда для россиян

Как уже рассказывал Лайф, российский МИД с 1 октября отзовёт согласие на деятельность финского генконсульства в Петербурге. Также послу Финляндии Антти Хелантеря выразили протест в связи с курсом местных властей, направленным на слом формировавшихся десятилетиями отношений двух стран. В ответ на решение Москвы президент республики Саули Ниинистё заявил, что Финляндия может закрыть российское консульство в Турку. Позже уточнялось, что его решение вступит в силу с 1 октября.

Обложка ©

Wikipedia.org / Upp75

Николь Вербер
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров