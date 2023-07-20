Мэрия финского Турку отобрала у генконсульства РФ коттедж на острове Какскерра

Мэрия города Турку на юго-западном побережье Финляндии отобрала у Генерального консульства России коттедж на острове Какскерра.

"Хорошее решение. Турку немедленно прекратит использование так называемого коттеджа в Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства", — написала мэр города Минна Арве в своём твиттере.