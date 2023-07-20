Мэрия финского Турку отобрала у генконсульства РФ коттедж на острове Какскерра
Мэрия города Турку на юго-западном побережье Финляндии отобрала у Генерального консульства России коттедж на острове Какскерра.
"Хорошее решение. Турку немедленно прекратит использование так называемого коттеджа в Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства", — написала мэр города Минна Арве в своём твиттере.
Градоначальник уточнила, что письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно.
Как уже рассказывал Лайф, российский МИД с 1 октября отзовёт согласие на деятельность финского генконсульства в Петербурге. Также послу Финляндии Антти Хелантеря выразили протест в связи с курсом местных властей, направленным на слом формировавшихся десятилетиями отношений двух стран. В ответ на решение Москвы президент республики Саули Ниинистё заявил, что Финляндия может закрыть российское консульство в Турку. Позже уточнялось, что его решение вступит в силу с 1 октября.