В странах Евросоюза детей изымают не только из семей украинских беженцев, но и у русскоязычных родителей и европейцев, придерживающихся пророссийских взглядов. Об этом заявила финская активистка Салли Райски в беседе с РИА «Новости».

В качестве примера общественница привела историю русскоязычной немки, у которой, по её словам, забрали ребёнка из-за политической позиции. Как утверждает Райски, в документах об изъятии несовершеннолетнего указали, что мать прививает ему неправильные ценности.

Активистка также рассказала, что основанием для вмешательства социальных служб в жизнь украинских беженцев становятся претензии к психологическому состоянию родителей и соблюдению законодательства о защите детей. По мнению Райски, в отдельных случаях европейские власти используют такие меры для преследования за инакомыслие.