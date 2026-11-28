Финская активистка обвинила власти ЕС в изъятии детей у русскоязычных родителей
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В странах Евросоюза детей изымают не только из семей украинских беженцев, но и у русскоязычных родителей и европейцев, придерживающихся пророссийских взглядов. Об этом заявила финская активистка Салли Райски в беседе с РИА «Новости».
В качестве примера общественница привела историю русскоязычной немки, у которой, по её словам, забрали ребёнка из-за политической позиции. Как утверждает Райски, в документах об изъятии несовершеннолетнего указали, что мать прививает ему неправильные ценности.
Активистка также рассказала, что основанием для вмешательства социальных служб в жизнь украинских беженцев становятся претензии к психологическому состоянию родителей и соблюдению законодательства о защите детей. По мнению Райски, в отдельных случаях европейские власти используют такие меры для преследования за инакомыслие.
Напомним, в конце октября Салли Райски сообщила о 79 случаях изъятия детей из семей украинских беженцев в Германии. По словам активистки, в Германии, Польше и Чехии действуют специальные организации, которые помогают родителям добиваться возвращения несовершеннолетних.