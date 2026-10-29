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Регион
Опубликовано 29 октября, 10:23

У почти 80 украинских семей в Германии изъяли детей

Активистка Райски сообщила о 79 случаях изъятия детей у украинских семей в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariana Serdynska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariana Serdynska

В Германии официально зарегистрировано 79 случаев изъятия детей из семей украинских беженцев. Родители пытаются добиться возвращения несовершеннолетних, однако сталкиваются с серьёзными трудностями. Об этом финская активистка Салли Райски рассказала РИА «Новости».

«Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», — заявила Райски.

По словам собеседницы агентства, информацию о подобных происшествиях в средствах массовой информации нередко называют недостоверной. Однако сама активистка утверждает, что проблема действительно существует, а оказавшиеся в такой ситуации семьи продолжают бороться за воссоединение с детьми.

Райски также рассказала о работе специальных организаций в Германии, Польше и Чехии. По её сведениям, эти объединения оказывают поддержку украинским родителям, пытающимся вернуть несовершеннолетних после вмешательства европейских социальных служб.

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Ранее Life.ru сообщал о 12 обращениях, связанных с возвращением украинских детей из европейских государств. В июле 2026 года детский омбудсмен рассказала, что речь идёт о несовершеннолетних, эвакуированных из социальных учреждений Украины. Пятеро находились в Германии, столько же — в Польше, ещё двое — в Нидерландах и Швейцарии. Для их возвращения родственникам требовалось содействие европейских властей.

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Владимир Озеров
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