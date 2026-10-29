В Германии официально зарегистрировано 79 случаев изъятия детей из семей украинских беженцев. Родители пытаются добиться возвращения несовершеннолетних, однако сталкиваются с серьёзными трудностями. Об этом финская активистка Салли Райски рассказала РИА «Новости».

«Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», — заявила Райски.

По словам собеседницы агентства, информацию о подобных происшествиях в средствах массовой информации нередко называют недостоверной. Однако сама активистка утверждает, что проблема действительно существует, а оказавшиеся в такой ситуации семьи продолжают бороться за воссоединение с детьми.

Райски также рассказала о работе специальных организаций в Германии, Польше и Чехии. По её сведениям, эти объединения оказывают поддержку украинским родителям, пытающимся вернуть несовершеннолетних после вмешательства европейских социальных служб.