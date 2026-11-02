Евросоюз мешает мирному урегулированию конфликта на Украине, считает член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его мнению, европейские сторонники продолжения боевых действий препятствуют поиску договорённостей.

«Подстрекатели к войне в ЕС продолжают препятствовать миру», — написал политик в соцсети X.

Мема также заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена не стремилась урегулировать конфликт и вести переговоры с Россией. По словам финского политика, в тот период Вашингтон прекратил все дипломатические контакты с Москвой.

При этом Мема отметил, что нынешняя администрация президента США Дональда Трампа предпринимает попытки завершить конфликт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия европейских участников Минских соглашений заставляют Москву сомневаться в их способности выступать гарантами будущих договорённостей с Украиной. Глава МИД также обратил внимание на стремление Евросоюза присоединиться к дипломатическим контактам России, США и Украины, которые стороны планируют провести в Абу-Даби.