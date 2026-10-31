Лавров усомнился в способности ЕС стать гарантом на переговорах по Украине

Россия будет учитывать прежний опыт взаимодействия с европейскими странами при рассмотрении вопроса об их участии в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня встречи глав МИД G20 в Атланте.

Глава российской дипломатии напомнил о Минских соглашениях и договорённостях февраля 2014 года между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. По оценке Лаврова, действия европейских участников этих процессов вызывают у Москвы сомнения в их способности выступать гарантами будущих договорённостей.

«Они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», — подчеркнул министр.

Лавров также обратил внимание на стремление Евросоюза присоединиться к дипломатическим контактам, которые Россия, США и Украина планируют провести в Абу-Даби. По его мнению, европейские политики пытаются добиться места за столом переговоров, чтобы обсуждение не ограничивалось представителями трёх государств.

«Европа — здесь главное не то, что им хочется, а главное то, что они могут реально внести в качестве добавленной стоимости», — заявил глава МИД РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Лавров обвинил европейских политиков в попытках «втиснуться» в переговорный процесс по Украине без новых предложений по урегулированию. Такое заявление министр сделал после телефонного разговора Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии.