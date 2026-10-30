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Опубликовано 30 октября, 19:49

Ушаков допустил объявление дат переговоров в Абу-Даби до следующей недели

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Даты трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби могут объявить ещё до начала следующей недели. Такую возможность помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил в комментарии ИС «Вести».

По его словам, стороны продолжают согласовывать сроки встречи. «Обсуждаем даты, это будут ноябрьские даты», — сказал Ушаков.

Журналист уточнил, сможет ли помощник президента назвать конкретные дни уже на следующей неделе, поскольку текущая подходит к концу. «Может, и раньше скажу», — ответил он.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Ушаков обозначил ориентир для встречи в Абу-Даби — после 4 ноября. Тогда помощник президента сообщил, что точная дата ещё не согласована, и исключил проведение переговоров непосредственно 4 ноября.

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Татьяна Миссуми
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