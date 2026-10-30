Песков: Россия не поднимет тему атак на свои НПЗ на переговорах в Абу-Даби

Москва не намерена выносить украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на предстоящие трёхсторонние переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что этот вопрос следует обсуждать Вашингтону и Киеву.

«Скорее, это тема для обсуждения между Вашингтоном и Киевом», — сказал представитель Кремля журналистам. Вопрос касался продолжения ударов ВСУ по НПЗ вопреки просьбам президента США Дональда Трампа.

В Абу-Даби готовятся к консультациям представители России, США и Украины. Как ранее пояснял Песков, участие европейских стран в ближайшем раунде не предусмотрено, хотя их подключение к дальнейшему диалогу Кремль не исключает.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп сообщил о неоднократных требованиях к Киеву прекратить удары по российским НПЗ. Американский президент объяснил свою позицию риском нехватки дизельного топлива на мировом рынке и выразил недовольство реакцией украинской стороны.