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Опубликовано 30 октября, 16:34

Песков: Россия не поднимет тему атак на свои НПЗ на переговорах в Абу-Даби

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва не намерена выносить украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на предстоящие трёхсторонние переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что этот вопрос следует обсуждать Вашингтону и Киеву.

«Скорее, это тема для обсуждения между Вашингтоном и Киевом», — сказал представитель Кремля журналистам. Вопрос касался продолжения ударов ВСУ по НПЗ вопреки просьбам президента США Дональда Трампа.

В Абу-Даби готовятся к консультациям представители России, США и Украины. Как ранее пояснял Песков, участие европейских стран в ближайшем раунде не предусмотрено, хотя их подключение к дальнейшему диалогу Кремль не исключает.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп сообщил о неоднократных требованиях к Киеву прекратить удары по российским НПЗ. Американский президент объяснил свою позицию риском нехватки дизельного топлива на мировом рынке и выразил недовольство реакцией украинской стороны.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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