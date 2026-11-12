Финский политик Армандо Мема извинился перед российскими спортсменами за намерение властей страны ограничить им въезд на соревнования. Он заявил, что атлетам из России должны быть рады в Финляндии независимо от политической обстановки. Об этом Мема рассказал РИА «Новости».

«Я хочу извиниться от имени этих безумных политиков, которые ничего не смыслят в ценности спорта и единства», — заявил политик.

Он подчеркнул, что российские спортсмены должны иметь возможность приезжать на финские соревнования как сейчас, так и в будущем. Мема также напомнил о собственном спортивном опыте.

«Как человек, который 13 лет занимался регби, я прекрасно понимаю, насколько важно для спортсмена участвовать в соревнованиях такого уровня, испытывать чувство гордости, представляя свою страну», — сказал финский политик.