Финский политик извинился перед российскими спортсменами за визовые ограничения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prehistorik
Финский политик Армандо Мема извинился перед российскими спортсменами за намерение властей страны ограничить им въезд на соревнования. Он заявил, что атлетам из России должны быть рады в Финляндии независимо от политической обстановки. Об этом Мема рассказал РИА «Новости».
«Я хочу извиниться от имени этих безумных политиков, которые ничего не смыслят в ценности спорта и единства», — заявил политик.
Он подчеркнул, что российские спортсмены должны иметь возможность приезжать на финские соревнования как сейчас, так и в будущем. Мема также напомнил о собственном спортивном опыте.
«Как человек, который 13 лет занимался регби, я прекрасно понимаю, насколько важно для спортсмена участвовать в соревнованиях такого уровня, испытывать чувство гордости, представляя свою страну», — сказал финский политик.
Ранее Life.ru писал, что власти Финляндии намерены 12 ноября утвердить новые ограничения на въезд российских спортсменов, которые могут лишить их возможности участвовать в соревнованиях на территории страны. Правительство готовит изменения в визовую политику, предусматривающие отказ в выдаче краткосрочных рабочих виз атлетам из России.