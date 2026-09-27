Владимиру Зеленскому стоило бы предоставить в России политическое убежище, но лишь в том случае, если он откажется подчиняться зарубежным кураторам. Такое мнение высказал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«Зеленский — заложник Запада. России стоит предложить ему политическое убежище, если он решит прекратить выполнять приказы западных сил», — написал он.

Как заявил политик, любые шаги Киева в сторону мирных переговоров блокируются извне под угрозой прекращения помощи. По его мнению, Украина превратилась в марионетку, полностью зависящую от западных подачек, в то время как её природные богатства перешли в руки иностранного бизнеса.

Тему возможного убежища для украинского лидера ранее затрагивал и президент России. На прямой линии 2024 года Владимир Путин сказал, что Москва никому не отказывает в подобной просьбе. Правда, он усомнился, что Зеленскому это понадобится, хотя и не исключил, что тот в итоге уедет за границу.

Как ранее сообщал Life.ru, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил, почему на Западе не спешат менять Зеленского. По его словам, украинский лидер пока устраивает большую часть западных стран — европейские государства, Евросоюз и верхушку Демпартии США. Единственные, кому он мешает, — это окружение Дональда Трампа.