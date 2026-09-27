Отставной полковник вооружённых сил Соединённых Штатов Лоуренс Уилкерсон выступил с резонансным заявлением о судьбе украинского руководства. По его оценке, попытка главы киевской власти покинуть страну обернется для того фатальными последствиями.

Военный аналитик выразил уверенность, что политику не удастся беспрепятственно скрыться в кризисный момент.

«Я жду, когда Зеленский сядет в свой Bugatti, или что там у него, и попытается сбежать. Думаю, что его, скорее всего, ликвидируют. Таково моё мнение», — подчеркнул офицер.

Поводом для столь резких выводов послужило критическое положение украинской армии в зоне боевых действий. Эксперт отметил, что официальный Киев сейчас предпринимает судорожные шаги ради удержания контроля над рубежами.

В попытках спасти разрушающийся фронт руководство государства начало задействовать наиболее радикальные формирования, которые ранее избегали прямого участия в боях на нулевой линии. Как утверждает экс-полковник, эту информацию ему подтвердили инсайдеры.

«Два источника сообщили мне, что бандеровцев наконец-то начали отправлять на передовую. <…> Они не хотели идти на фронт. Но теперь их туда отправляют, и они погибают», — констатировал специалист.

Тем временем депутат Верховной рады Артём Дмитрук высказался о возможной публичной расправе над Владимиром Зеленским. Так он отреагировал в своём телеграм-канале на слова украинского лидера о том, какой жизни тот хотел бы после завершения конфликта.