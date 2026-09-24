Казнить нельзя помиловать: Зеленскому пообещали на Украине особенную «народную любовь»

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук высказался о возможной публичной расправе над Владимиром Зеленским. Так он отреагировал в своём телеграм-канале на слова украинского лидера о том, какой жизни тот хотел бы после завершения конфликта.

Дмитрук назвал повешение на центральной площади единственным видом «народной любви», которую Зеленский заслужил своими действиями. Поводом для поста стало интервью Зеленского The Wall Street Journal. Украинский лидер сказал, что после ухода с поста хотел бы жить на Украине и свободно ходить по улицам, не опасаясь ненависти или убийства.

«Что ж сказать... Если казнь через повешение на центральной площади — это «народная любовь», тогда да: Зеленский прав, всё хорошо спрогнозировал и сделал, и ждёт своей участи не Украине», — написал парламентарий.

Ранее Владимир Зеленский дал короткий саркастичный ответ на вопрос российского корреспондента о возможной поездке в Москву для переговоров. Инцидент произошёл на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, когда украинский лидер вместе с членами делегации направлялся в здание штаб-квартиры всемирной организации. Зеленский пробурчал себе под нос короткую фразу на русском языке: «На ракете».