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Опубликовано 19 сентября, 20:02

Финский политик Мема заявил, что ЕС игнорирует атаки Украины на АЭС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Евросоюз оставляет без внимания атаки Украины на атомные электростанции, считает финский политик Армандо Мема. Член национально-консервативной партии «Альянс свободы» написал об этом в соцсети X.

«ЕС продолжает закрывать глаза на то, что Украина атакует атомные электростанции, ставя под угрозу всю Европу», — заявил он.

Мема выступил с такой оценкой после публикации МАГАТЭ об инциденте с беспилотником на Курской АЭС. Политик также указал, что Евросоюз входит в число основных поставщиков вооружений Киеву.

Ростовская АЭС работает штатно после налёта дронов ВСУ на Волгодонск
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Напомним, 17 сентября беспилотник упал на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2 и сдетонировал. По данным пресс-службы «Росатома», взрыв причинил незначительные повреждения, которые не нарушили работу станции. Первый энергоблок продолжил вырабатывать электроэнергию на полной мощности. В госкорпорации сообщили, что радиационный фон остался на природном уровне. Специалисты контролируют состояние объекта и оценивают последствия происшествия.

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Антон Голыбин
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