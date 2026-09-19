Финский политик Мема заявил, что ЕС игнорирует атаки Украины на АЭС

Евросоюз оставляет без внимания атаки Украины на атомные электростанции, считает финский политик Армандо Мема. Член национально-консервативной партии «Альянс свободы» написал об этом в соцсети X.

«ЕС продолжает закрывать глаза на то, что Украина атакует атомные электростанции, ставя под угрозу всю Европу», — заявил он.

Мема выступил с такой оценкой после публикации МАГАТЭ об инциденте с беспилотником на Курской АЭС. Политик также указал, что Евросоюз входит в число основных поставщиков вооружений Киеву.

Напомним, 17 сентября беспилотник упал на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2 и сдетонировал. По данным пресс-службы «Росатома», взрыв причинил незначительные повреждения, которые не нарушили работу станции. Первый энергоблок продолжил вырабатывать электроэнергию на полной мощности. В госкорпорации сообщили, что радиационный фон остался на природном уровне. Специалисты контролируют состояние объекта и оценивают последствия происшествия.