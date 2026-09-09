ФИПИ: Устный экзамен по истории станет допуском к ОГЭ для всех девятиклассников

С 2028 года российским девятиклассникам придётся пройти ещё одно испытание перед ОГЭ — устный экзамен по истории. Он станет обязательным допуском к государственной итоговой аттестации для всех учеников девятых классов.

Об этом РИА «Новости» рассказала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. Новый экзамен будет действовать наряду с уже существующим итоговым собеседованием по русскому языку.

«В 2028 году в систему образования будет включён устный экзамен по истории как ещё один допуск к ГИА наряду с устным собеседованием по русскому языку», — сообщила Решетникова.

Сдавать историю в таком формате предстоит всем девятиклассникам. От школьников будут ждать не только знания основных событий и фактов, но и способности связно отвечать на вопросы.

В частности, ученику потребуется логично и последовательно излагать мысли, приводить аргументы и обосновывать свою позицию с опорой на исторические факты.

В ФИПИ считают устный формат соответствующим специфике предмета. Подробности о структуре испытания и конкретных заданиях в представленном сообщении не приводятся.

Напомним, ранее сообщалось, что в российских школах протестируют устный экзамен по истории для 9-х классов. Обязательным он станет в 2027/28 учебном году.