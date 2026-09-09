Экзамену по истории в школах быть: Эксперт объяснил, почему нововведения не нужно бояться
Шаповалов: Экзамен по истории в школах начнут вводить с 2027 года
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Исполнительный директор Ассоциации развития педагогического образования Владимир Шаповалов поддержал введение экзамена по истории в школах в беседе с Life.ru. По его мнению, дисциплина играет важную роль в формировании социогуманитарных знаний и гражданской идентичности.
«Введение экзамена по истории — давно ожидаемая мера, которую нельзя не приветствовать», — заявил Шаповалов.
Он отметил, что история уже стала обязательной дисциплиной во всех российских вузах, поэтому школьный экзамен может иметь и практическое значение для дальнейшего обучения.
По словам эксперта, бояться нового испытания не стоит. Его внедрение будет проходить постепенно, а начать планируют с 2027/28 учебного года.
«Время подтянуть исторические знания есть», — подчеркнул Шаповалов.
Напомним, что начиная с 2028 года история станет третьим обязательным экзаменом для девятиклассников. Проверять знания учеников будут в устной форме. Прежде чем ввести экзамен, его обсудят с педагогами, учащимися и экспертами, а затем проведут пилотное тестирование и общественное слушание. Точные даты пока не установлены. Для одиннадцатиклассников введение аналогичного экзамена не предусмотрено.
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