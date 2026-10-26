Фирма Каспарова* в Эстонии потеряла 95% выручки и ушла в убыток

Эстонская компания бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* Wise Moves OÜ за год лишилась почти 95% выручки и закончила 2025 год с убытком. Согласно финансовой отчётности предприятия, поступления сократились с €23,3 тысячи до €1,2 тысячи, а чистый убыток достиг €11,7 тысячи.

По данным SHOT, ранее фирма получила от Евросоюза более €22 тысяч на исследования в области социальных и гуманитарных наук. В отчёте за 2024 год действительно указана выручка в размере €22 029 от такой деятельности. Однако источник поступлений в документе не раскрывается. Утверждение Telegram-канала о том, что средства использовались для антироссийской работы, документально не подтверждено.

Компания была зарегистрирована в Таллине ещё в июле 2012 года. Согласно эстонскому бизнес-реестру, Каспарову* принадлежит 96,3% предприятия, остальные 3,7% записаны на его супругу Дарью. Помимо исследовательской деятельности, фирма занимается сдачей недвижимости в аренду.

При этом у Wise Moves OÜ сохраняются значительные долговые обязательства. На конец 2025 года сумма займов составляла €208,3 тысячи. Крупнейший из них — на €199,1 тысячи под 2% годовых — компания должна погасить к октябрю 2031 года. Ранее срок возврата был установлен на 2028 год.

Примечательно, что эти обязательства появились задолго до последнего падения выручки. В отчётности они отнесены к операциям со связанными сторонами, включая владельцев и подконтрольные им структуры. Поэтому утверждать, что Каспарову* пришлось брать банковские кредиты именно из-за сокращения доходов, оснований нет.

Изменился и штат предприятия. Если в 2024 году в компании числился один сотрудник в пересчёте на полную занятость, то за 2025-й среднесписочная численность сократилась до нуля.

Ранее Life.ru рассказывал о финансовых претензиях к Каспарову* в России. В июне стало известно, что судебные приставы ограничили регистрационные действия с его московской квартирой площадью 297 квадратных метров. По информации Mash, причиной стали неоплаченные штрафы за нарушение законодательства об иностранных агентах на общую сумму около 90 тысяч рублей.

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