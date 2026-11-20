Компания по разминированию сельхозземель на Украине могла получить почти $3 млн за поддельные отчёты о проделанной работе. О предполагаемой схеме ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Речь идёт об «Украинских сервисах разминирования» (UDS), которые выполняли работы в Харьковской области. По словам собеседника агентства, предприятие предоставляло недостоверные сведения об очистке полей от взрывоопасных предметов и получило по контракту около 130 млн гривен, или $2,89 млн.

Владельцем фирмы источник назвал бывшего депутата Верховной рады Максима Ефимова, также указав на предполагаемые связи бизнеса с главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Как утверждается, из-за подобных махинаций местным фермерам приходилось продолжать обработку потенциально опасных участков.