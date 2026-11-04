Суд на Украине обязал открыть дело против соратника Зеленского Арахамии
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Высший антикоррупционный суд Украины обязал исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского зарегистрировать уголовное производство о возможной коррупции со стороны главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).
«Следственный судья удовлетворил жалобу ЦПК на бездействие Антона Ковальского», — говорится в сообщении организации.
Поводом для разбирательства стало заявление антикоррупционных активистов от 19 октября. Они потребовали проверить информацию о предполагаемой раздаче Арахамией денег депутатам Верховной рады в обмен на поддержку определённых решений при голосовании.
Однако Ковальский отказался самостоятельно регистрировать производство, сославшись на уже проводимое Национальным антикоррупционным бюро Украины расследование. Вместо этого он направил обращение ЦПК в НАБУ, как ранее поступил и бывший генпрокурор Руслан Кравченко.
Ранее Life.ru сообщал о требовании возбудить уголовное дело против Давида Арахамии из-за предполагаемой схемы подкупа депутатов. По данным антикоррупционных активистов, один из руководителей правящей фракции мог организовать распределение денег за нужные голосования в парламенте. В судебных материалах упоминалась передача 85 тысяч долларов в конце 2025 года.