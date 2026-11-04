Высший антикоррупционный суд Украины обязал исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского зарегистрировать уголовное производство о возможной коррупции со стороны главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).

«Следственный судья удовлетворил жалобу ЦПК на бездействие Антона Ковальского», — говорится в сообщении организации.

Поводом для разбирательства стало заявление антикоррупционных активистов от 19 октября. Они потребовали проверить информацию о предполагаемой раздаче Арахамией денег депутатам Верховной рады в обмен на поддержку определённых решений при голосовании.

Однако Ковальский отказался самостоятельно регистрировать производство, сославшись на уже проводимое Национальным антикоррупционным бюро Украины расследование. Вместо этого он направил обращение ЦПК в НАБУ, как ранее поступил и бывший генпрокурор Руслан Кравченко.