Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) исключила двух российских спортсменов из списка обладателей нейтрального статуса. Речь идёт о лыжниках Иване Горбунове и Екатерине Шибекиной. Обновлённый перечень опубликован на сайте организации.

Одновременно федерация одобрила допуск к международным соревнованиям ещё двум российским спортсменкам — Арине Жуль и Алисе Жамбаловой. Таким образом, обновление списка принесло как новые возможности для российских лыжниц, так и ограничения для их соотечественников.

Причины исключения Горбунова и Шибекиной из перечня в опубликованном сообщении не уточняются.

Напомним, 2 сентября FIS объявила о возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Позднее, 22 сентября, организация утвердила процедуру подачи заявок на получение такого допуска.