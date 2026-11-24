FIS исключила Горбунова и Шибекину из списка нейтральных спортсменов
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Сергей Елагин
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) исключила двух российских спортсменов из списка обладателей нейтрального статуса. Речь идёт о лыжниках Иване Горбунове и Екатерине Шибекиной. Обновлённый перечень опубликован на сайте организации.
Одновременно федерация одобрила допуск к международным соревнованиям ещё двум российским спортсменкам — Арине Жуль и Алисе Жамбаловой. Таким образом, обновление списка принесло как новые возможности для российских лыжниц, так и ограничения для их соотечественников.
Причины исключения Горбунова и Шибекиной из перечня в опубликованном сообщении не уточняются.
Напомним, 2 сентября FIS объявила о возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Позднее, 22 сентября, организация утвердила процедуру подачи заявок на получение такого допуска.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон допустил введение ограничений для российских спортсменов по примеру Финляндии и Норвегии. Глава правительства объяснил инициативу нежеланием допускать нормализацию отношений с Москвой через международный спорт. Министр миграции Юхан Форселль уточнял, что для отказа в пересечении границы могут потребоваться индивидуальные основания, связанные с национальной безопасностью.