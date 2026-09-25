Фицо и его родственникам поступили анонимные угрозы расправы

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо и членам его семьи поступили анонимные угрозы расправы. Об этом сообщает словацкое издание Denník N и аппарат правительства республики.

Полученные сообщения сейчас изучают компетентные органы. В правительстве отказались раскрывать содержание угроз и другие обстоятельства дела до завершения их анализа.

На этом фоне Фицо отменил запланированную на 25 сентября пресс-конференцию, посвящённую его конфликту с генеральным прокурором Словакии Марошем Жилинкой. Аппарат правительства объяснил изменение планов рабочей поездкой премьера на восток страны.

Накануне глава кабмина назвал Жилинку «политической марионеткой в руках оппозиции». Генпрокурор в ответ заявил, что подобная риторика может закончиться большой трагедией.

Отдельные угрозы поступили самому Жилинке и его супруге. По данным словацких СМИ, неизвестные пригрозили им взрывом, а произошедшим занимается полиция. Фицо тем временем отправился на восток Словакии, где должен принять участие в мероприятиях возглавляемой им партии «Направление — социальная демократия».

За несколько дней до этого Фицо заявил, что не допустит отправки словацких военнослужащих за границу для войны с Россией. Премьер подчеркнул, что такая позиция сохранится, пока правительство возглавляет он.