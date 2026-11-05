Евросоюз и ООН до сих пор не смогли предложить действенный план урегулирования украинского конфликта, считает премьер Словакии Роберт Фицо. При этом Братислава готова в любое время предоставить площадку для мирных переговоров, сообщает словацкое агентство TASR.

Свою позицию политик изложил после совместного заседания правительств Словакии и Украины во Львове 5 ноября. Фицо заверил, что его страна заинтересована в достижении справедливого и долгосрочного мира, однако для начала переговоров необходимо создать подходящие условия.

Обращаясь к украинскому премьеру Сергею Корецкому, глава словацкого правительства предложил организовать встречу в любом городе республики, причём даже глубокой ночью. По его словам, достаточно одного звонка, чтобы Братислава занялась подготовкой переговоров.

При этом Фицо признал, что говорить о встречах на высшем уровне пока сложно. В качестве альтернативы он предложил технические консультации, которые могли бы помочь сторонам приблизиться к урегулированию.

«Если вы на Украине решите, что вам нужно в три часа ночи встретиться где-нибудь в Братиславе, Зволене, Банска-Бистрице, Кошице, — где угодно, — нужно позвонить, и мы немедленно всё организуем», — сказал Фицо, обращаясь к украинскому коллеге.

Ситуацию вокруг Украины словацкий премьер назвал крайне сложной. Он также поблагодарил Корецкого за откровенный разговор о положении в сфере безопасности и подчеркнул, что предложение Братиславы остаётся в силе.

Помимо мирного урегулирования, главы правительств обсудили двустороннее сотрудничество. Фицо подтвердил готовность Словакии продолжать гуманитарную помощь Украине, в том числе содействовать закупке генераторов для прохождения зимнего периода. Братислава также поддерживает стремление Киева вступить в Евросоюз.

Ранее Life.ru рассказывал о выводах немецкой газеты Handelsblatt, согласно которым Евросоюз не сможет уберечь Украину от поражения без военной поддержки США. Издание отмечало, что европейским странам не хватает ресурсов для полного обеспечения потребностей ВСУ в вооружении. В частности, основным поставщиком ракет для комплексов Patriot остаются Соединённые Штаты. По мнению журналистов, дополнительная помощь Германии вряд ли существенно изменит ситуацию, а Киеву в конечном итоге может потребоваться согласиться на мирное соглашение на условиях Москвы.