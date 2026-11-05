Украина продолжает рассчитывать на военную поддержку западных союзников, однако без помощи США европейским странам будет сложно обеспечить потребности Киева. В итоге украинским властям всё равно придётся заключить мир на условиях России. К такому выводу пришла немецкая газета Handelsblatt.

«В пятую зиму с начала конфликта Украине почти ничего не остаётся, кроме как цепляться за своего «партнёра номер один» и своих европейских союзников. Сомнительно, хватит ли этого, без поддержки Вашингтона, чтобы предотвратить предложенный Россией мир на её условиях», — говорится в материале.

Издание обращает внимание на нехватку ресурсов у европейских союзников Украины. Их возможностей недостаточно, чтобы полностью покрыть потребности Киева в оружии. Например, основную часть ракет для комплексов Patriot по-прежнему поставляют США. На этом фоне дополнительная зимняя помощь Германии вряд ли существенно изменит ситуацию. Газета назвала её «лишь слабым утешением там, где российские ракеты достигли своих целей».

Ранее Life.ru писал, что с начала конфликта Евросоюз направил на поддержку Украины 231,5 млрд евро. В эту сумму вошли не только прямые денежные выплаты, но и военная помощь, гуманитарные программы, поддержка украинских беженцев, а также доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщила Еврокомиссия.