Фицо: Словакия сможет экспортировать до 500 МВт электроэнергии с 2027 года

Словакия заявила о достижении энергетической самостоятельности после подключения четвёртого энергоблока АЭС «Моховце» к национальной сети. С 2027 года республика рассчитывает экспортировать 400–500 МВт электроэнергии. Об этом сообщило агентство TASR со ссылкой на выступления премьер-министра Роберта Фицо и руководства энергетической компании Slovenské elektrárne.

Четвёртый блок станции подключили к сети 15 октября. Сейчас он работает примерно на 19% мощности и проходит испытания перед переходом к пробной эксплуатации. По словам генерального директора Slovenské elektrárne Бранислава Стричека, при успешном завершении ближайших проверок мощность установки в начале следующей недели могут увеличить до 35%. Выход на 100% ожидается в 2027 году.

Премьер-министр Роберт Фицо связал перспективы экспорта с развитием атомной и гидроэнергетики. Помимо двух действующих АЭС, в стране работает ГЭС «Габчиково». Ещё одним источником генерации должен стать новый атомный энергоблок в Ясловске-Богунице, строительство которого власти рассчитывают завершить в установленный срок.

«Речь идёт о 400–500 мегаваттах, которые Словацкая Республика сможет поставлять на международные рынки, благодаря чему Словакия станет энергетической сверхдержавой. Несмотря на то, что мы — страна с небольшим населением, у нас есть две атомные электростанции и огромная гидроэлектростанция в Габчикове, которая находится под полным контролем государства. И мы станем ещё сильнее, если нам удастся в установленные сроки построить новый атомный энергоблок в Ясловских Богуницах», — сказал Фицо.

Министр экономики Дениса Сакова заявила, что около 85% электроэнергии в Словакии уже поступает из декарбонизированных источников. По её словам, правительство добивается от Евросоюза большей поддержки для промышленности и населения, в том числе за счёт средств модернизационного фонда и программ политики сплочения. Братислава также рассчитывает добиться более гибких условий использования европейского финансирования, чтобы сдерживать цены на электричество для предприятий и домохозяйств.

Ранее Германия столкнулась с первыми тревожными признаками нового энергетического кризиса, напоминающего потрясения 2022 года. Сразу две компании объявили об уходе с рынка поставок электричества населению, из-за чего около 300 тысяч домохозяйств вынуждены искать других поставщиков. Первой о прекращении обслуживания частных клиентов заявила компания Grün, специализирующаяся на возобновляемой энергетике. С ноября она перестанет обеспечивать потребителей электричеством. Вскоре аналогичное решение принял берлинский поставщик Stromee.