Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в том, что в 2003 году на референдуме о вступлении страны в Евросоюз действительно проголосовали более половины избирателей. Он обратил внимание на резкий контраст между низкой активностью в первый день голосования и итоговой явкой в 52,15%, а также предложил выяснить, что происходило в государственном статистическом ведомстве перед закрытием участков. Об этом политик написал в социальных сетях.

По версии Фицо, ситуация стала критической уже 17 мая: до завершения голосования оставалось несколько часов, а преодоление необходимого 50-процентного порога казалось маловероятным. Премьер считает, что именно тогда стоит искать объяснение итоговым цифрам. Он обратился к журналистам с предложением спросить у представителей правительства того времени, чем они занимались в Статистическом управлении Словакии незадолго до окончания референдума.

Ещё одним обстоятельством Фицо назвал нарушения предвыборного моратория. По его словам, партии продолжали агитацию даже в пятницу, хотя закон запрещал это делать. Он также напомнил, что правительственные силы тогда не пользовались достаточной поддержкой населения, а без голосов сторонников оппозиционных Smer-SD и HZDS положительный результат, по его оценке, был бы невозможен.

Напомним, Роберт Фицо заявил, что результаты референдума о вступлении страны в Евросоюз в 2003 году могли быть сфальсифицированы. По мнению политика, при подсчёте голосов могли внести изменения, чтобы обеспечить необходимый результат и признать голосование состоявшимся. Референдум состоялся 16–17 мая 2003 года. При этом за вступление в ЕС проголосовали 92,46% участников, против — 6,2%.