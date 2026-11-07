Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что результаты референдума о вступлении страны в Евросоюз в 2003 году могли быть сфальсифицированы. По мнению политика, при подсчёте голосов могли внести изменения, чтобы обеспечить необходимый результат и признать голосование состоявшимся.

Во время публичного выступления Фицо отметил, что разница между итоговой явкой и минимальным порогом, необходимым для признания референдума действительным, была слишком небольшой. Он предположил, что без возможных корректировок голосование могло бы завершиться иначе.

«По моему мнению, были проведены какие-то исправления, чтобы вступление страны в эту организацию было одобрено», — заявил словацкий премьер.

Референдум состоялся 16–17 мая 2003 года. Согласно официальным данным представительства Еврокомиссии в Словакии, явка составила 52,15% при необходимом минимуме в 50%. При этом за вступление в ЕС проголосовали 92,46% участников, против — 6,2%. Таким образом, незначительным был перевес над порогом явки, а не разница между сторонниками и противниками евроинтеграции. Словакия официально стала членом Евросоюза 1 мая 2004 года.

Словацкий премьер и ранее выступал с критикой решений Брюсселя. Так, 7 ноября Фицо пригрозил Евросоюзу новым судебным разбирательством из-за возможного запрета на поставки российской нефти. Братислава уже оспаривает в суде европейский план отказа от российского газа.

Кроме того, в октябре глава словацкого правительства заявил, что Словакия и Венгрия не намерены участвовать в финансировании нового кредита Украине на 70 миллиардов евро. По его словам, Братислава не собирается брать на себя дополнительные обязательства ради военной поддержки Киева.