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Регион
Опубликовано 25 сентября, 13:48

ФК «Муром» расторг контракт с попавшимся на наркотиках футболистом Гасановым

Обложка © Telegram / ФК «Муром»

Обложка © Telegram / ФК «Муром»

Футбольный клуб «Муром» расторг трудовой договор с защитником Шамилем Гасановым по собственному желанию игрока. Об этом сообщили в клубе.

«Футбольный клуб «Муром» и защитник Шамиль Гасанов расторгли трудовой договор по собственному желанию игрока», — говорится в сообщении команды.

Гасанов выступал за «Муром» во Второй лиге. На официальном сайте клуба 32-летний футболист до последнего времени числился в основном составе под 13-м номером.

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Ранее Life.ru писал, что Шамиля Гасанова арестовали в Москве по делу о наркотиках. По данным SHOT, футболиста задержали, когда он пытался забрать наркотическую закладку. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, суд отправил его под стражу до 22 ноября.

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Милена Скрипальщикова
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