Из Премьер-лиги — прямиком в СИЗО: Экс-звезда «Анжи» вновь попался с наркотиками

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и ряда других российских клубов, 32-летний Шамиль Гасанов, взят под стражу в Москве. Футболиста задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов в тот момент, когда он пытался забрать спрятанную наркотическую закладку, узнал SHOT.

По версии следствия, спортсмен дистанционно оформил покупку запрещённых веществ, после чего прибыл по полученным координатам к одному из жилых домов столицы. Гасанов зашел в подъезд и принялся искать тайник со свёртком, однако завершить задуманное не успел — его оперативно задержали дежурившие полицейские.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. Суд избрал Гасанову меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 ноября. В случае признания вины футболисту грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Для Гасанова это уже не первый инцидент с нарушением антинаркотического законодательства. Три года назад спортсмен привлекал внимание силовиков, когда переходил проезжую часть в неположенном месте. В ходе последовавшего личного досмотра у него обнаружили запрещенные вещества, однако тогда защитник сумел избежать реального тюремного заключения.

В профессиональной карьере Шамиля Гасанова числится свыше 30 матчей в рамках Российской премьер-лиги. В разные годы он защищал цвета таких команд, как «Енисей», «Балтика» и махачкалинское «Динамо», а в последнее время выступал за клуб Второй лиги «Муром».