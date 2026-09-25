Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 12:52

«Локомотив» объявил об уходе одного из руководителей после четырёх лет работы

Спортивный директор «Локомотива» Ульянов покинул клуб

Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов покинул свой пост. Клуб сообщил, что трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон.

Ульянов возглавлял спортивный блок «железнодорожников» с конца ноября 2022 года. В клубе отметили, что за время его работы команде удалось добиться определённой стабилизации состава.

Руководство и коллектив «Локомотива» поблагодарили бывшего спортивного директора за проделанную работу и вклад в развитие клуба. О дальнейших карьерных планах Ульянова и его возможном преемнике в сообщении не говорится.

Второй испанский тренер за неделю покинул клуб РПЛ
Второй испанский тренер за неделю покинул клуб РПЛ

Ранее Life.ru писал, что «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ сезона-2025/26. Московская команда завершила чемпионат на третьем месте, набрав 53 очка.

Больше новостей о российских и зарубежных клубах, матчах и трансферах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar