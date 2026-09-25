«Локомотив» объявил об уходе одного из руководителей после четырёх лет работы

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов покинул свой пост. Клуб сообщил, что трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон.

Ульянов возглавлял спортивный блок «железнодорожников» с конца ноября 2022 года. В клубе отметили, что за время его работы команде удалось добиться определённой стабилизации состава.

Руководство и коллектив «Локомотива» поблагодарили бывшего спортивного директора за проделанную работу и вклад в развитие клуба. О дальнейших карьерных планах Ульянова и его возможном преемнике в сообщении не говорится.

Ранее Life.ru писал, что «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ сезона-2025/26. Московская команда завершила чемпионат на третьем месте, набрав 53 очка.