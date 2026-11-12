Перечёркнутый украинский флаг, надпись ZELENET и ссылка на Telegram-канал появились на главной странице государственного информационного агентства Украины «Укринформ» после хакерской атаки. Злоумышленники также получили доступ к официальному аккаунту редакции в соцсети X. Об этом сообщает The Kyiv Independent.

Взлом произошёл 11 ноября. Хакеры не только изменили содержимое сайта, но и переименовали профиль агентства в X в ZELENET, разместив в его описании пророссийский лозунг. Позднее вместо главной страницы «Укринформа» появилось уведомление о технических работах.

Руководство агентства подтвердило кибератаку. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств произошедшего, оценке ущерба и восстановлению цифровых ресурсов. К работе подключились Служба безопасности Украины и Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Генеральный директор «Укринформа» Сергей Череватый рассказал, что за последние месяцы редакция неоднократно сталкивалась с попытками проникновения в свои системы. По его словам, злоумышленники постоянно совершенствуют способы атак, поэтому агентству приходится усиливать защиту.

Инцидент стал очередным в серии нападений на украинские СМИ. Так, 4 ноября хакеры получили доступ к системе управления сайтом The Kyiv Independent и сервису электронных рассылок. В результате читателям начали приходить поддельные сообщения о Владимире Зеленском. А в ночь на 6 ноября злоумышленники взломали рассылку «Украинской правды» и распространили от имени редакции ложное сообщение о якобы произошедшем теракте в Киеве. Издание опровергло эту информацию.

Ранее Life.ru рассказывал о взломе украинского приложения «Воздушная тревога». Пользователи получили фальшивые предупреждения о радиационной опасности, ядерной угрозе и приближении ракеты «Орешник». Ответственность за атаку взяла на себя группировка Hitcore. Её представители утверждали, что проникли в систему через компьютер администратора, убедив его скачать вредоносный файл. Воздушные силы Украины тогда признали, что сервис мог подвергнуться постороннему воздействию, и заверили, что реальной радиационной угрозы нет.