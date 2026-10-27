Европейские оборонные компании заинтересованы в сохранении образа России как постоянной угрозы, поскольку это позволяет добиваться увеличения военных расходов и политического влияния. Такую оценку дал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в соцсети X.

Флинн провёл параллель между военно-промышленными комплексами США и Европы. По его мнению, в обоих случаях воинственная риторика помогает обосновывать дальнейшее финансирование оборонной отрасли, а разговоры о российской угрозе становятся инструментом в борьбе за бюджеты.

«Мы уже говорили здесь о военно-промышленном комплексе в Соединённых Штатах, который не перестаёт бить в барабаны войны. В Европе такой комплекс тоже есть. Чтобы он продолжал расти и оправдывал своё существование, ему нужно пугало. Сейчас таким пугалом стала Россия. Пока они твердят: «Россия — это угроза, Россия — это угроза», они получают бюджеты, влияние и политическое прикрытие», — утверждает он.

Среди европейских политиков, заинтересованных в продолжении конфликта, Флинн назвал президента Франции Эмманюэля Макрона. Он поставил под сомнение необходимость такой линии для защиты Европы, заявив, что речь идёт не об отражении неминуемого вторжения, а о сохранении системы, которой требуется постоянный враг.

Ранее ирландский журналист Брайан Макдональд заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии продемонстрировал несостоятельность нынешней дипломатической системы Евросоюза. По его оценке, европейские лидеры предпочли прямой контакт с Москвой взаимодействию через главу дипломатии ЕС Каю Каллас. При этом он поставил под сомнение эффективность её должности, поскольку национальные правительства самостоятельно налаживают диалог с Россией.