Телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии продемонстрировал несостоятельность нынешней дипломатической системы Евросоюза. Такое мнение высказал ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X. По его оценке, европейские лидеры предпочли прямой контакт с Москвой взаимодействию через главу дипломатии ЕС Каю Каллас.

Журналист считает, что Каллас фактически оказалась в стороне от переговорного процесса. При этом он поставил под сомнение эффективность её должности, поскольку национальные правительства самостоятельно налаживают диалог с Россией.

«Разумный человек мог бы спросить: в чем смысл существования поста главы европейской дипломатии, если при первом же серьезном дипломатическом испытании правительства западноевропейских стран решают обойти это ведомство и вернуться к взаимодействию с Россией через национальных лидеров?» — написал Макдональд в соцсети X.

По мнению публициста, ситуация также свидетельствует о снижении политического влияния Каллас. Он утверждает, что Москва не намерена вести переговоры с нынешним руководством европейской дипломатии, а Вашингтон не воспринимает его в качестве серьёзного участника международного диалога.

Поводом для комментария стали состоявшиеся 27 октября переговоры Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Инициаторами звонка выступили европейские лидеры. Как уточнили в Хельсинки, они действовали от имени своих государств, а не всего Евросоюза. Беседа была подготовлена после консультаций с украинской стороной.