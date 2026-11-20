Во Флориде за неполный 2026 год казнили уже 20 человек, установив новый рекорд штата. Последним осуждённым стал 71-летний Томас Митчелл Овертон, передаёт американская радиостанция WUSF.

Смертный приговор мужчине привели в исполнение 19 ноября в тюрьме Рейфорда. Овертона признали виновным в убийстве супружеской пары, совершённом в августе 1991 года. При этом заключённый до последних минут отрицал свою причастность к преступлению.

Предыдущий максимум по количеству исполненных смертных приговоров был зафиксирован в 2025 году, когда власти региона казнили 19 человек. Подобную статистику в штате ведут с 1976 года, после решения Верховного суда США о восстановлении высшей меры наказания. Однако первую казнь после моратория здесь провели только в 1979-м. До конца декабря запланированы ещё две процедуры, а второе место в стране по их числу занимает Техас с девятью случаями.