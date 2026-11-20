Флорида побила мрачный рекорд — за год в штате казнили уже 20 человек
Во Флориде зафиксировали рекордные 20 казней с начала 2026 года
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Во Флориде за неполный 2026 год казнили уже 20 человек, установив новый рекорд штата. Последним осуждённым стал 71-летний Томас Митчелл Овертон, передаёт американская радиостанция WUSF.
Смертный приговор мужчине привели в исполнение 19 ноября в тюрьме Рейфорда. Овертона признали виновным в убийстве супружеской пары, совершённом в августе 1991 года. При этом заключённый до последних минут отрицал свою причастность к преступлению.
Предыдущий максимум по количеству исполненных смертных приговоров был зафиксирован в 2025 году, когда власти региона казнили 19 человек. Подобную статистику в штате ведут с 1976 года, после решения Верховного суда США о восстановлении высшей меры наказания. Однако первую казнь после моратория здесь провели только в 1979-м. До конца декабря запланированы ещё две процедуры, а второе место в стране по их числу занимает Техас с девятью случаями.
Ранее во Флориде за один день казнили сразу двух заключённых. Первым стал бывший полицейский Джеймс Дакетт, осуждённый за убийство 11-летней девочки в 1987 году. Спустя несколько часов смертельную инъекцию ввели 80-летнему Доминику Оккиконе, признанному виновным в расправе над родителями бывшей невесты. Он оказался самым пожилым человеком, казнённым в штате за всю современную историю наблюдений.