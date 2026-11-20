Казнь 70-летнего Рейнальдо Деннеса в американском штате Техас растянулась более чем на час из-за проблем с введением смертельной инъекции. Сотрудники тюрьмы долго не могли найти подходящую вену, а сам заключённый неоднократно жаловался на сильную боль и просил прекратить его мучения. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на Associated Press.

Смертный приговор привели в исполнение 19 ноября в тюрьме Хантсвилла. Подготовка затянулась из-за многочисленных неудачных попыток установить внутривенные катетеры для введения пентобарбитала. В итоге сотрудники смогли подключить систему через вену на левой ступне заключённого и левую сторону шеи.

Перед началом процедуры Деннес произнёс короткую речь, в которой поблагодарил Бога за любовь и попросил благословить своих близких. Затем он дал надзирателю команду начинать. Однако практически сразу после этого мужчина стал громко жаловаться на боль.

«Моя правая нога меня убивает! Так не должно быть! Забери меня, отец. Не дай мне так страдать», — говорил осуждённый, обращаясь к Богу.

По словам очевидцев, мужчина несколько минут стонал, после чего начал издавать звуки, похожие на громкий храп. Постепенно его дыхание становилось всё тише. Процедура завершилась через 63 минуты после того, как Деннеса уложили на специальную кушетку. В 19:08 по местному времени врачи констатировали смерть заключённого.

Представитель Департамента уголовного правосудия Техаса Аманда Эрнандес заявила, что сотрудники действовали в соответствии с установленным протоколом. По её словам, использование альтернативных мест для внутривенных инъекций допускается правилами. Она также предположила, что осуждённый мог преувеличивать болезненные ощущения, поскольку жаловался ещё до введения препарата и указывал на участки тела, куда иглы не устанавливали.

Деннеса приговорили к смертной казни за убийство торговца бриллиантами Яноша Суча в Хьюстоне в январе 1996 года. Преступление произошло во время ограбления, при котором были похищены драгоценные камни на сумму около 3,6 миллиона долларов. Охранник получил огнестрельные ранения, но выжил и впоследствии опознал нападавшего. Похищенные бриллианты так и не удалось найти.

Ранее Life.ru рассказывал о Кристе Пайк, пережившей неудачную смертельную инъекцию в американском штате Теннесси. Женщине ввели две дозы пентобарбитала, однако она осталась жива. После случившегося Пайк оказалась в тюремном лазарете под круглосуточным наблюдением врачей. Позднее осуждённая потребовала смягчить условия содержания, но власти штата выступили против её перевода в другой корпус.