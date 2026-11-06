Выжившей после казни в США Кристе Пайк отказали в смягчении режима
Криста Пайк. Обложка © Департамента исправительных учреждений штата Теннесси (TDOC)
В американском штате Теннесси власти потребовали от суда не переводить Кристу Пайк, которая пережила неудачные смертельные инъекции, из тюремного лазарета в блок с более мягкими условиями. Женщина добивается изменения режима содержания, однако прокуратура выступает против её просьбы.
«Суду следует отклонить её попытку втянуть судебную власть в тонкости тюремного администрирования и отказать в удовлетворении запрашиваемой меры», — приводит доводы прокуратур Теннесси New York Post.
Власти напомнили, что Пайк по-прежнему считают особо опасной заключённой, поэтому она не вправе самостоятельно выбирать условия содержания. Ранее женщина пыталась убить сокамерницу, а также получила наказание за попытку побега. По мнению прокуратуры, эти обстоятельства не позволяют перевести её в общий тюремный корпус.
Против перевода также выступил главный санитарный врач пенитенциарного ведомства штата Эдуардо Ортис. Он объяснил, что Пайк необходимо круглосуточное медицинское наблюдение. За пределами лазарета врачи не смогут достаточно быстро оказать ей помощь, если состояние внезапно ухудшится.
Ранее Life.ru сообщал, что Кристу Пайк приговорили к смертной казни за жестокое убийство 19-летней соперницы в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. Казнь назначили на 30 сентября 2026 года, однако процедура смертельной инъекции закончилась неудачей. Подготовка заняла около часа. По словам адвоката, на левой руке Пайк осталось не менее семи следов от игл. Женщина выжила даже после введения двух доз пентобарбитала.