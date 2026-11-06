В американском штате Теннесси власти потребовали от суда не переводить Кристу Пайк, которая пережила неудачные смертельные инъекции, из тюремного лазарета в блок с более мягкими условиями. Женщина добивается изменения режима содержания, однако прокуратура выступает против её просьбы.

«Суду следует отклонить её попытку втянуть судебную власть в тонкости тюремного администрирования и отказать в удовлетворении запрашиваемой меры», — приводит доводы прокуратур Теннесси New York Post.

Власти напомнили, что Пайк по-прежнему считают особо опасной заключённой, поэтому она не вправе самостоятельно выбирать условия содержания. Ранее женщина пыталась убить сокамерницу, а также получила наказание за попытку побега. По мнению прокуратуры, эти обстоятельства не позволяют перевести её в общий тюремный корпус.