Выжившая после двух смертельных инъекций американка Пайк вновь обрела речь

Американка Криста Пайк, которая пережила неудачную попытку смертной казни в штате Теннесси, начала говорить полными предложениями. Врачи отмечают улучшение её физического состояния, однако пока не могут оценить возможные последствия для психики и когнитивных функций. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на адвоката женщины.

«Пайк делает значительные шаги вперёд в своём восстановлении <…> речь Кристы улучшилась, и теперь она может изъясняться более ясно и полными предложениями», — говорится в публикации.

По словам защитника, состояние женщины постепенно улучшается. Сейчас она способна проходить большие расстояния без посторонней помощи. При этом медики продолжают наблюдать за её восстановлением после введения препаратов для смертельной инъекции.

Врачи пока не установили, привела ли неудачная казнь к необратимым нарушениям памяти, мышления или другим психологическим последствиям. Адвокат допускает, что для полноценной оценки состояния Пайк специалистам потребуется ещё месяц или больше.

Попытка казни состоялась 30 сентября. После введения двух доз препарата женщина осталась жива, и её доставили в больницу. В сознание Пайк пришла 6 октября. Позднее медики разрешили вернуть её в исправительное учреждение, где она продолжает получать медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Криста Пайк могла потерять сознание во время попытки казни не из-за действия препарата, а вследствие болевого шока. Такое предположение высказал журналист-расследователь Александр Садовников. По его словам, введение пентобарбитала могло сопровождаться сильной болью, поскольку профессиональные медицинские объединения США выступают против участия врачей в исполнении смертных приговоров. Адвокаты заключённой ранее сообщали о многочисленных попытках сотрудников тюрьмы установить внутривенный катетер. Защита допускала, что препарат мог попасть в окружающие ткани, а не в кровоток, однако точную причину неудачной процедуры пока не установили. После случившегося губернатор Теннесси Билл Ли приостановил проведение казней до конца 2026 года и распорядился организовать независимую проверку.