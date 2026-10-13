Пережившая попытку казни Криста Пайк могла потерять сознание от болевого шока

Американка Криста Пайк, пережившая неудачную попытку смертной казни в штате Теннесси, могла потерять сознание не из-за действия препарата, а вследствие сильной боли при его введении. Такое предположение высказал журналист-расследователь Александр Садовников в программе «Открытый эфир» на Zvezdanews.

«Её казнь была очень мучительной. Она могла потерять сознание не от пентобарбитала, а от болевого шока. Американская медицинская ассоциация и совет анестезиологов категорически запретили своим членам участвовать в этом процессе. Колют неопытные люди», — заявил Садовников.

Попытка привести смертный приговор в исполнение состоялась 30 сентября. Пятидесятилетней заключённой ввели две дозы пентобарбитала, однако женщина продолжала дышать. Процедуру прекратили, после чего Пайк доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Адвокаты осуждённой ранее сообщали, что сотрудники тюрьмы долго пытались обеспечить внутривенный доступ. Специалисты рассматривают версию, согласно которой препарат мог попасть в окружающие ткани вместо кровотока. Однако точная причина неудачной казни пока не установлена, а предположение о болевом шоке не подтверждено медицинским заключением.

10 октября Пайк выписали из больницы и вернули в исправительное учреждение. После инцидента губернатор Теннесси Билл Ли распорядился провести независимую проверку процедуры казни и приостановил другие исполнения смертных приговоров в штате до конца года.

Ранее Life.ru сообщал, что Криста Пайк после неудачной казни пришла в сознание, но не могла вспомнить произошедшее. По словам консультировавшего её защиту анестезиолога, женщина смогла назвать своё имя, однако путалась в датах. Её адвокаты также рассказали о множественных следах от игл и повреждениях рук.