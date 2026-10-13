Медики с задержкой оказали помощь приговорённой к казни Кристе Пайк

В США медики не сразу получили доступ к приговорённой к смертной казни Кристе Пайк, пережившей две инъекции в рамках неудачной казни. Причиной стала неразбериха между экстренными службами и сотрудниками тюрьмы Теннесси, сообщает Associated Press со ссылкой на записи службы спасения.

Согласно документам, после второй инъекции должностные лица и экстренные службы потратили время на выяснение, имели ли они право официально запросить медицинскую помощь для заключённой.

Первый звонок в службу 911 поступил примерно через час после введения второй инъекции. Ещё около 30 минут потребовалось, чтобы принять решение о допуске медиков в камеру исполнения приговора.

В результате помощь Пайк оказали с существенной задержкой.