Медики с задержкой оказали помощь приговорённой к казни Кристе Пайк
Криста Пайк. Обложка © Департамента исправительных учреждений штата Теннесси (TDOC)
В США медики не сразу получили доступ к приговорённой к смертной казни Кристе Пайк, пережившей две инъекции в рамках неудачной казни. Причиной стала неразбериха между экстренными службами и сотрудниками тюрьмы Теннесси, сообщает Associated Press со ссылкой на записи службы спасения.
Согласно документам, после второй инъекции должностные лица и экстренные службы потратили время на выяснение, имели ли они право официально запросить медицинскую помощь для заключённой.
Первый звонок в службу 911 поступил примерно через час после введения второй инъекции. Ещё около 30 минут потребовалось, чтобы принять решение о допуске медиков в камеру исполнения приговора.
В результате помощь Пайк оказали с существенной задержкой.
Напомним, казнь заключённой Кристы Пайк прошла неудачно: после введения препарата женщина оказалась в критическом состоянии, а затем начала постепенно восстанавливаться. После случившегося выжившая осуждённая практически не помнит произошедшего. Защитники также сообщили о проблемах с памятью и концентрацией внимания. Кроме того, Пайк столкнулась с нарушением подвижности рук, что осложняло выполнение обычных повседневных действий. На фоне скандала руководитель тюремного ведомства Теннесси Фрэнк Страда подал в отставку.
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