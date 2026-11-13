В американском штате Техас спустя 23 года казнили 46-летнего Джона Аллена Рубио, осуждённого за убийство троих маленьких детей, младшему из которых было всего два месяца. Смертный приговор привели в исполнение вечером 12 ноября в тюрьме города Хантсвилл, сообщает Associated Press.

Мужчине ввели инъекцию, его смерть констатировали в 18:47 по местному времени (03:47 мск 13 ноября). С момента введения препарата прошло 21 минуту. Перед казнью Рубио поблагодарил близких и сотрудников тюрьмы, а также попросил прощения у родственников своей гражданской жены.

Преступление произошло в марте 2003 года в городе Браунсвилл. Жертвами стали трёхлетняя Джулисса Кесада, 14-месячный Джон Рубио и двухмесячная Мэри Джейн Рубио. Вместе с мужчиной в убийстве участвовала мать детей Анджела Камачо, которая впоследствии получила пожизненное заключение. Трагедия настолько потрясла местных жителей, что многоквартирный дом, где всё произошло, позднее снесли, а на его месте разбили парк.

Ранее Life.ru рассказывал, что Рубио объяснял убийство детей своей уверенностью в том, что они одержимы демонами. Первоначальный смертный приговор отменили в 2007 году из-за процессуальных нарушений, однако в 2010-м мужчину вновь признали виновным и приговорили к высшей мере наказания. Защита ссылалась на психическое расстройство осуждённого, а обвинение связывало преступление в том числе с тяжёлым материальным положением семьи. В октябре 2026 года суд признал Рубио способным осознавать смысл предстоящей казни, после чего попытки адвокатов добиться отсрочки не увенчались успехом.