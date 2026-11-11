В американском штате Техас на 12 ноября назначена казнь Джона Аллена Рубио, осуждённого за убийство троих малолетних детей в 2003 году. Мужчина утверждал, что совершил преступление, поскольку считал детей одержимыми демонами. Об этом сообщает TMZ.

Рубио признали виновным в убийстве трёхлетней Джулиссы Кесады, 14-месячного Джона Рубио и двухмесячной Мэри Джейн Рубио. Преступление произошло в марте 2003 года в городе Браунсвилл. В деле также участвовала мать детей Анджела Камачо, впоследствии приговорённая к трём пожизненным срокам.

Во время следствия Рубио рассказывал, что незадолго до трагедии столкнулся с необъяснимыми, по его мнению, событиями. Он решил, что на семью навели порчу, а дети находятся под влиянием потусторонних сил.

Защита утверждала, что мужчина страдал психическим расстройством, из-за которого не осознавал происходящее должным образом. Обвинение, однако, связывало преступление в том числе с тяжёлым финансовым положением семьи. Судебные разбирательства продолжались более двух десятилетий.

Первоначально Рубио приговорили к смертной казни в 2003 году, но спустя четыре года приговор отменили из-за процессуальных нарушений. В 2010-м состоялся повторный процесс, по итогам которого мужчину вновь признали виновным и назначили высшую меру наказания.

В октябре 2026 года суд признал Рубио способным осознавать смысл предстоящей казни. Позднее апелляционная инстанция отклонила ходатайство адвокатов об отсрочке. Если решение не изменится, смертный приговор приведут в исполнение 12 ноября с помощью смертельной инъекции.