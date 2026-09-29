Флот вышел из тени: Военный эксперт объяснил, как проход через пролив Шокальского запутал разведку НАТО

Первый в истории ВМФ России проход кораблей Северного флота через пролив Шокальского показал, что российский флот способен использовать сложные арктические маршруты для скрытного манёвра. Для разведки НАТО это делает действия российских сил менее предсказуемыми, рассказал Life.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Наш флот доказал, что может скрытно и оперативно маневрировать силами через северные проливы, которые раньше считались непроходимыми для боевых единиц. Анатолий Матвийчук Военный эксперт

Матвийчук связал значение нового маршрута и с растущей политизацией Арктики, в том числе вокруг Северного морского пути и Гренландии. На этом фоне, отметил он, России важно иметь дополнительные пути, которые позволят флоту скрытно выходить в северные моря.

«Сегодня мы вышли в Карское море проливом Шокальского, который считается очень сложным по гидрографии и штурманским маршрутам. Это показывает, во-первых, возросшее мастерство нашего флота. Второе — то, что Россия может выполнять задачи в тех условиях, которые для других флотов считаются неприемлемыми», — подчеркнул Матвийчук.

Отдельное значение такого манёвра эксперт видит в усложнении работы разведки стран НАТО. Он пояснил, что наблюдение было во многом ориентировано на пролив Вилькицкого, тогда как использование другого маршрута позволяет российским кораблям действовать менее предсказуемо.

«Это создаёт эффект непредсказуемости для разведок НАТО, которые привыкли следить только за проливом Вилькицкого. Они не привыкли к таким фортелям. Сегодня мы показали им, что наша морская сила может оторваться от их наблюдения и появиться там, где они даже не ожидали нас увидеть», — заключил Матвийчук.

Ранее Life.ru сообщал, что отряд Северного флота впервые в истории ВМФ России прошёл проливом Шокальского и вышел в Карское море. Ледовую разведку по маршруту выполнял экипаж вертолёта Ка-29 с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».