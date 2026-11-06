Михаил Ходорковский* вновь оказался участником судебного разбирательства в Москве. На этот раз претензии к бывшему главе ЮКОСа предъявила Федеральная налоговая служба, потребовав взыскать с него более 5,5 миллиона рублей задолженности по пенсионным взносам. Об этом стало известно на заседании Мещанского суда.

Сиском обратилась столичная налоговая инспекция № 2. Представитель ведомства уточнил, что общая сумма требований составляет 5 миллионов 573 тысячи рублей. По данным ФНС, задолженность образовалась из-за невыплаченных взносов в Пенсионный фонд за период с 2012 по 2019 год. В суде пояснили, что речь идёт об обязательствах в рамках единого социального налога.

Пока окончательного решения по иску нет. Суд назначил предварительную беседу по делу на 1 декабря, после чего разбирательство должно продолжиться.

Ходорковский* уже проходил через несколько судебных процессов в России. В 2005 году его приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2010-м последовал второй приговор, связанный с хищением и легализацией денежных средств.

В декабре 2013 года бывший руководитель ЮКОСа вышел на свободу после президентского помилования. Спустя два года его заочно арестовали по новому уголовному делу, связанному с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Теперь налоговой службе предстоит доказать обоснованность требований о взыскании задолженности. Решения о выплате заявленной суммы суд пока не принимал.

Ранее Life.ru сообщал о другом судебном разбирательстве в отношении Михаила Ходорковского*. 18 октября московский суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей за публикацию материалов о Вооружённых силах РФ, которые суд признал недостоверными. Поводом стали англоязычные сообщения на зарубежной интернет-площадке. Как следовало из судебных документов, речь шла об административном правонарушении, связанном с распространением сведений о российской армии.