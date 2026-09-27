Суд снял арест с лицея Ходорковского* после его передачи государству

Арест с собственности и счетов лицея-интерната «Подмосковный» в Одинцовском районе отменён после завершения его передачи государству. Учреждение ранее принадлежало Михаилу Ходорковскому*. Об этом пишет РИА «Новости».

Решение отменить ограничения суд принял по обращению Минпросвещения. Ведомство указало, что прежние меры больше не нужны и мешают завершить все процедуры после перехода имущества в собственность России. Речь идёт не только о счетах и зданиях. Ограничения распространялись на сделки с недвижимостью и часть обязательств лицея перед Ходорковским* и компанией «Йенсен Корт Лтд». При этом образовательная деятельность учреждения не прекращалась.

Передача лицея государству стала итогом судебного спора, в котором прокуратура требовала обратить его имущество в доход России. В ноябре 2025 года суд удовлетворил иск. Затем частное образовательное учреждение преобразовали в «Многопрофильную гимназию». Учредителями новой организации стали Минпросвещения и Министерство образования Подмосковья.

Ранее Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов проект «Ходорковский* LIVE»**. Как заявили в ведомстве, проект распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Кроме того, по данным Минюста, «Ходорковский* LIVE»** выступал против специальной военной операции на Украине.

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