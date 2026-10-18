Суд в Москве оштрафовал Ходорковского* на 50 тысяч рублей за фейки о ВС РФ

Московский суд оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* на 50 тысяч рублей по делу о распространении недостоверных сведений о Вооружённых силах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Поводом для разбирательства стали англоязычные публикации на зарубежной интернет-площадке. По версии обвинения, в них содержались недостоверные сведения о ВС РФ в ходе проведения спецоперации.

«Ходорковского* Михаила Борисовича признать виновным <...> и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в судебных документах.

Ранее суд отменил арест с имущества и счетов лицея-интерната «Подмосковный» в Одинцовском районе после его передачи государству. Решение принято по обращению Минпросвещения. Ограничения распространялись на сделки с недвижимостью и обязательства перед Ходорковским* и «Йенсен Корт Лтд», но больше не нужны и мешали завершить процедуры.

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