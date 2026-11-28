Еврокомиссия намерена запретить российским спортсменам и сборным выступать под национальным флагом на соревнованиях в странах ЕС. Об этом на пленарном заседании Европарламента заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, ограничения затронут также финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами. Необходимость подобных мер председатель Еврокомиссии объяснила борьбой с якобы российской пропагандой.

Спортивные ограничения вошли в проект 22-го пакета санкций против России, представленный 23 ноября. Для его утверждения необходимо согласие всех государств Евросоюза.

Предложенные меры предусматривают также запрет на демонстрацию официальной российской символики на соревнованиях. При этом речь не идёт об автоматическом отстранении всех россиян, выступающих в нейтральном статусе.

Между тем единой позиции по спортивным ограничениям среди европейских государств нет. В частности, премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил против распространения политических разногласий на спорт, культуру и туризм.