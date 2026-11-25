Европа рискует лишиться крупных международных соревнований из-за ограничений в отношении российских спортсменов. Такой прогноз сделал министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

Глава Минспорта назвал планы европейских властей запретить въезд и выступления российских атлетов новым вызовом для мирового спорта. По его мнению, вмешательство правительств в работу спортивных организаций противоречит олимпийским принципам.

«В перспективе мировой спорт из Европы будет уходить, потому что никто не хочет мириться с дискриминацией спортсменов по национальному признаку на правительственном уровне», — заявил министр.

Дегтярёв заверил, что российская сторона направляет официальные обращения в Международный олимпийский комитет (МОК) и профильные международные федерации по каждому подобному случаю.

При этом ещё 7 июля 2026 года исполком МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил прежние рекомендации об ограничении допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Напомним, 23 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект 22-го пакета антироссийских санкций. Брюссель предложил запретить российским спортсменам выступать под национальным флагом на территории Евросоюза. Для вступления ограничений в силу необходимо согласие всех государств объединения. Уже на следующий день стало известно, что семь европейских стран потребовали прекратить выдачу виз российским и белорусским спортсменам. С соответствующей инициативой выступили Дания, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Польша и Швеция. Они намерены поднять этот вопрос на саммите ЕС 26–27 ноября.